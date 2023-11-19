Çorum'da apartman merdivenlerinden düşen yaşlı çift yaralandı
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Çorum'da Binevler 1. Cadde'deki apartmanın merdivenlerinden inerken düşen Mustafa K. (81) ve eşi Fatma K. (68) yaralandı. Komşularının yardımıyla hastaneye kaldırılan çift tedavi altına alındı.
Çorum'da apartmanın merdivenlerinden düşen yaşlı çift yaralandı.
Mustafa K. (81) ve eşi Fatma K. (68), Binevler 1. Cadde'deki apartmanın merdiveninden inerken düştü.
Yaşlı çift, komşuları tarafından araçla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi.
Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan karı-koca, tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Yaşam