Çorum'da 95 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

Hayriye Kabasakal'dan haber alamayan yakınları kontrol etmek için evine geldi. Kapının açılmaması üzerine yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Merdiven yardımıyla dairenin kapısının açılmasının ardından içeriye giren sağlık ekipleri yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Kabasakal'ın cenazesi, otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.