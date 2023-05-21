Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Çorum'da 4 Kızıl Geyik Doğaya Salındı

Çorum'da 4 Kızıl Geyik Doğaya Salındı

Yaşam Haberleri

Çorum'un Osmancık ilçesinde doğal hayatın korunması amacıyla 4 kızıl geyik doğaya bırakıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından hayvan popülasyonunu artırma çalışmaları devam ediyor.

Çorum'un Osmancık ilçesinde doğal hayatın korunması amacıyla 4 kızıl geyik doğaya bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Çorum'da hayvan popülasyonunu artırılması amacıyla çalışmalar devam ediyor. Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bulunan bulunan geyik üretim çiftliğinden temin edilen 4 kızıl geyik Başpınar yaylasında doğaya bırakıldı.

DKMP 11. Bölge Müdürü Halim Özdemir, "Genel Müdürlüğümüzün yaban hayatı destekleme projesi kapsamında genelde 25 adet kızıl geyik salmayı planlıyoruz. Geçen sene 8 salınım gerçekleştirdik. Yıllar içerisinde de Kunduz Geyik Üretme İstasyonunda ürettiğimiz geyiklerin salınımı gerçekleştireceğiz. Salınım başarılı olmasını, tutunma kabiliyetinin artmasını hatta onların yavrularından gelen neslinde çoğalmasını arzu ediyoruz" dedi.

Programa Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, Çorum Şube Müdürü Hayri Kömür, Osmancık Şube Şefi Aslıhan Demirdöven, Başpınar Köyü Muhtarı Kazım Korkmaz ve köy sakinleri katıldı. - ÇORUM

Çorum Seçim Sonuçları
Çorum Yerel Seçim Sonuçları 2019
Çorum Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

Milli Parklar Genel Müdürlüğü Başpınar Osmancık Çorum Yaşam Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title