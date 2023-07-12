Çorum Belediyesi Depreme Dayanıklı Yapılaşma Semineri

Çorum Belediyesince düzenlenen "Depreme Dayanıklı Yapılaşma Semineri" başladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Konferans Salonu'ndaki seminerin açılış töreninde konuşan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, doğal afetlere karşı dirençli şehir oluşturma konusunda herkesin üzerine görev düştüğünü vurguladı.

Kentin imar çalışmalarını afet risklerini gözeterek yürüttüklerini belirten Aşgın, "Hemşehrilerimizin malları ve canları bize emanettir. Bu bilinçle hareket etmek zorundayız. Eksik yapımız varsa bunları tamamlamak, az yaptığımız varsa bunları çoğaltmak hepimizin vazifesidir." ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden önce Çorum'un Mimar Sinan Mahallesi ile Hasanpaşa Sokak'ta kentsel dönüşüm çalışmaları başlattıklarını hatırlatan Aşgın, sel baskınlarına karşı kentteki dere yataklarının ıslahıyla ilgili birçok çalışma da yaptıklarını kaydetti.

Çorum'un depremle yüzleşme riski çok büyük illerden olduğunun altını çizen Aşgın, "Rabb'im afetlerden korusun ama bu anlamda hepimiz üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeliyiz. Mimarlar, mühendisler, müteahhitler, yapı denetim ekipleri olarak gereken önlemleri almalıyız." açıklamasında bulundu.

İki gün sürecek seminerin ilk gününde Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Can Altunışık, depreme dayanıklı yapı tasarım ilkeleri, betonarme yapılar, çelik yapılar, güvenli yapıda mimari tasarımın rolü ve proje uygulamaları konularını içeren sunum yaptı.

Seminerin ikinci gününde ise Prof. Dr. Osman Sivrikaya arazi ve zemin incelemesi, yapıların temel tasarımı, dayanma yapıları, zeminlerin sıvılaşması, zeminlerin iyileştirme yöntemleri ve proje uygulamaları konularında sunum yapacak.