Çorlu'da Yaralı Halde Bulunan 3 Leylek Tedavi Altına Alındı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yaralı halde bulunan 3 leylek tedavi altına alındı. İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Yenice Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Yenice Mahallesi'nde yol kenarında 3 leyleğin yaralı olduğunu fark etti. Ekipler durumu Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timlerine haber verdi. Bulunduğu yerden alınan leylekler tedavileri için Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.