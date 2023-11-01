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Çorlu'da Tren Kazası: Yaşlı Kadın Hayatını Kaybetti

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşlı bir kadın, trenin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Nazire Demir (72), Halkalı-Uzunköprü hattında sefer yapan treni beklerken dengesini kaybederek raylara düştü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.