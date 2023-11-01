Çorlu'da Tren Kazası: Yaşlı Kadın Hayatını Kaybetti
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşlı bir kadın, trenin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Nazire Demir (72), Halkalı-Uzunköprü hattında sefer yapan treni beklerken dengesini kaybederek raylara düştü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yolcu treninin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti.
Çorlu Tren Garı'na gelen Nazire Demir (72) Halkalı-Uzunköprü hattında sefer yapan treni beklemeye başladı.
Trenin geldiği esnada dengesini kaybederek raylara düşen Demir'e tren çarptı.
Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı kadının öldüğünü belirledi.
Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.