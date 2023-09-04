Çorlu'da trafoda patlama: Yangın büyümeden söndürüldü

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde trafoda meydana gelen patlama sonucu yangın çıktı. Yangın büyümeden söndürülürken, patlama korkulu anlar yaşattı.

Edinilen bilgiye göre, Reşadiye Mahallesi Şinasi Kurşun 18. Sokak üzerinde köpeğini gezdiren bir vatandaş, trafoda meydana gelen patlama ile korku dolu anlar yaşadı. Trafodan dumanların yükseldiğini gören vatandaş, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Patlamanın ardından çıkan küçük çaplı yangın, olay yerine gelen itfaiye ve TREDAŞ ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Yangın nedeniyle trafoda hasar meydana geldi.

Trafodaki patlamanın aşırı elektrik yüklenmesinden kaynaklanmış olabileceği öne sürüldü. - TEKİRDAĞ