Tekirdağ Çorlu'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. İki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kaza, polis tarafından inceleniyor.

Çorlu'da trafik kazası: 4 yaralı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da 4 yol ayrımında iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Çobançeşme Mahallesi Mustafa Kemal 2. Sokak ile Mustafa Kemal 4. Sokak üzerinde meydana geldi. Mustafa Kemal 2. Sokak'ta seyreden H.A. idaresindeki 22 AK 221 plakalı otomobil ile Mustafa Kemal 4. Sokak'ta seyreden H.Ü. yönetimindeki 59 ZY 790 plakalı otomobil yol ayrımında çarpıştı.

Kaza sonrası sürücü H.Ü. ve araçta yolcu olarak bulunan 3 kişi hafif yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis tarafından kazayla ilgili inceleme başlatıldı.