Çorlu'da Şarampole Devrilen Araçta 1 Çocuk Hayatını Kaybetti

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde şarampole devrilen hafif ticari araçta Meral Sarı (9), hayatını kaybetti; annesi Yeliz, babası Servet Sarı, yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Çorlu- Tekirdağ kara yolunun Çiftlikler mevkisinde meydana geldi. Uzman Çavuş Servet Sarı'nın kullandığı 31 FE 129 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünü yitirmesi üzerine yoldan çıkarak şarampole devrilip, ters döndü. Kazada Servet Sarı, eşi Yeliz hafif, kızı Meral ise ağır yaralandı. Servet Sarı, yaralı halde kızı ve eşini araçtan alıp yol kenarına çıkardı. Yoldan geçenlerin araçlarına aldığı yaralılar, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yaralılardan durumu ağır olan küçük Meral, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Servet ve Yeliz Sarı'nın durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazanın ardından olay yerinde savcı, polis ve jandarma ekipleri incelemede bulundu.