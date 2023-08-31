Çorlu'da otluk alanda korkutan yangın

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da çıkan ot yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Olay, Çorlu ilçesi Hürriyet Mahallesi Eski Bağlar Caddesi yüzme havuzu yolu mevkiinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebeple otluk alanda yangın çıktı. Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak itfaiye biriminden yardım istedi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü personelinin de çabasıyla itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırıyor.

Öte yandan aynı mevkide daha önce de yangın çıkmıştı. Mahalle sakinleri, kuru otların biçilmemesine tepki gösterdi.