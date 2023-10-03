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Çorlu'da motosiklet ve otomobil kaza yaptı: 3 yaralı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde motosiklet ve park halindeki araca çarptıktan sonra devrilen otomobil sürücüsü ile motosikletteki 2 kişi yaralandı. Kazaya yol açan sürücünün alkollü olduğu ileri sürüldü.