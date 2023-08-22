Çorlu'da motosiklet kazası: Bir kişi yaralandı
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, motosikletin çarptığı kişi yaralandı. Kazada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde motosikletin çarptığı kişi yaralandı.
Reşadiye Mahallesi Omurtak Caddesi'nde, İ.D. idaresindeki 59 ACJ 151 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan S.T'ye çarptı.
Kazada yaralanan S.T, sağlık ekipleri tarafından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öte yandan, kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Yaşam