Çorlu'da Hasta Olabileceği Düşünülen Kedi Ev Sahiplerine ve Belediye Ekiplerine Saldırdı

Tekirdağ Çorlu'da bir ikamete giren hasta olabileceği değerlendirilen kedi ortalığı birbirine kattı. Ev sahibine ve yakalamaya gelen belediye ekiplerine saldıran kedi zor zapt edildi.

Tekirdağ Çorlu'da bir ikamete giren hasta olabileceği değerlendirilen kedi ortalığı birbirine kattı. Ev sahibine ve yakalamaya gelen belediye ekiplerine saldıran kedi zor zapt edildi.

Cemaliye Mahallesi Fehmi Bey Sokak'ta bir sokak kedisi, ev sahiplerinden habersiz evin içine girdi. Koltuğun altında görülen kedi, ev sahiplerini korkuttu. Hasta olabileceği düşünülen kedi, evi talan etti. Bu durumdan endişelenen ev sahipleri, itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi.

Saldırgan kedi, olay yerine gelen itfaiye ve Çorlu Belediyesi Hayvan Bakım Evi ekiplerine de saldırdı. Uzun uğraşlar sonucu saldırgan kedi evden çıkarılarak, Çorlu Belediyesi Hayvan Bakımevine götürüldü.

İkamet sakini vatandaş da, ilaçlama ve dezenfekte işlemlerinin ardından eve girebileceğini söyledi. - TEKİRDAĞ