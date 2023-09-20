Çorlu'da foseptiğe düşen yaban domuzu yavrusu kurtarıldı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, foseptiğe düşen yaban domuzu yavrusu iş makinesi yardımıyla kurtarıldı. Yavru domuz, doğaya bırakıldı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, foseptiğe düşen yaban domuzu yavrusu iş makinesi yardımıyla kurtarıldı.
Yenice Mahallesi Şerefli mevkisinde yürüyüşe çıkan Arif Esen, yavru bir domuzun foseptiğe düştüğünü fark etti.
Domuzu kendi imkanlarıyla kurtarmaya çalışan Esen, başarılı olamayınca bölgede dere ıslah çalışması yaptığı belirtilen iş makinesini kullanan operatörden yardım istedi.
İş makinesiyle bulunduğu yerden kurtarılan domuz yavrusu, doğaya bırakıldı.
Kaynak: AA / Yaşam