Çorlu'da doğalgaz borusu patladı
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde belediye ekipleri kazı çalışması yaparken doğalgaz borusunda patlama meydana geldi. Patlamanın ardından çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Borunun onarımı yapıldıktan sonra çalışmalara devam edildi.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde belediye ekipleri kazı çalışmaları yaptığı esnada doğalgaz borusu patladı.
Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri Cemaliye Mahallesi Efe Sokak üzerinde kazı çalışması başlattı.
Çalışmanın olduğu sırada doğalgaz borusunda küçük çaplı patlama meydan geldi.
Patlamanın ardından çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Ekiplerinin borunun onarımını yapması sonrası çalışmalar kaldığı yerden devam etti.
Kaynak: AA / Yaşam