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Çorlu'da deterjan karıştırıcı mikserin devrilmesi sonucu iş yeri ortağı hayatını kaybetti

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, deterjan üretimi yapılan bir imalathanede deterjan karıştırıcı mikserin devrilmesi sonucu altında kalan iş yeri ortağı hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.