Çorlu'da Bozuk Yolda Kaza: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bozuk yolda devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Çobançeşme Mahallesi'nde meydana gelen olayda, motosiklet çukura daldı ve sürücü yaralandı. Ambulans çağrıldı ve yaralı genç hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından çukur zift ile kapatıldı. Mahalle muhtarı ise uzun süredir çukurun olduğunu ve belediyeye bildirdiğini belirtti.

- Bozuk yolda devrilen motosikletlinin hastanelik olduğu kaza kamerada

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da bozulan yola ön tekerleği düşen motosiklet devrildi. Sipariş elemanının yaralandığı kaza kameraya yansıdı.

Çobançeşme Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi üzerindeki daha önce kazılmış ancak üzerine geçici mıcır dökülmüş bozuk alan yeterince sağlam olmayınca yoldan geçen sürücülerin de kabusu oldu. Zamanla bozulan ve çöken 1 metre genişliğindeki alanda çukur meydana geldi. Son olarak Çobançeşme kavşağı istikametine seyreden Emre K.'nin kullandığı motosiklet çukura daldı.

Ambulans çağrıldı

Motosikletin devrilmesi sonucu sipariş elemanı Emre K. yaralandı. Yaralı genç olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerine gelen trafik polisinin durumu belediyeye bildirmesi üzerine, çukura zift atıldı.

"Bu çukur 1 aydır böyleydi"

Konuyla ilgili konuşan Çobançeşme Mahallesi Muhtarı Lütfiye Arda, "Bu çukur neredeyse 1 aydır böyle. Ben belediyeye telefon açtım, bu çukur yapılsın diye sonra kum atıldı. Ama yeterince fayda etmemiş. Ben de çok uğraştım asfalt atılsın diye umarım daha da sağlam yaparlar" diye konuştu.