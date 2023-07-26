Çorlu'da birinci kattan düşen çocuk yaralandı
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde birinci kattaki evinin balkonundan düşen 5 yaşındaki çocuk yaralandı. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine sağlık ekipleri müdahale etti ve çocuk Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumu iyi olan çocuğun tedavisi devam ediyor.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde birinci kattaki evinin balkonundan düşen 5 yaşındaki çocuk yaralandı.
Kemalettin Mahallesi Dere Sokakta meydana gelen olayda, 5 yaşındaki E.B. isimli kız çocuğu, birinci kattaki evinin balkonundan yere düştü.
Olayı gören etraftakiler, sağlık ekiplerine haber vererek yardım istedi.
Sağlık ekipleri, yaralı çocuğu ilk müdahalesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesine götürdü.
Tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Yaşam