Çorlu'da birinci kattan düşen çocuk yaralandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde birinci kattaki evinin balkonundan düşen 5 yaşındaki çocuk yaralandı. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine sağlık ekipleri müdahale etti ve çocuk Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumu iyi olan çocuğun tedavisi devam ediyor.