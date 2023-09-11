Çorlu Belediyesi ve Çorlu TSO, Rekreasyon Alanı İçin İş Birliği Protokolü İmzaladı

Çorlu Belediyesi ile Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası (Çorlu TSO) iş birliğiyle yapılacak rekreasyon alanı için hazırlanan ortak hizmet projesi protokolü imzalandı. Proje kapsamında spor tesisi, yürüyüş alanları, sosyal tesis, park ve peyzaj çalışmaları yapılacak.

Çorlu Belediyesi ile Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası (Çorlu TSO) iş birliğiyle yapılacak rekreasyon alanı için hazırlanan ortak hizmet projesi protokolü imzalandı.

Çorlu Belediyesi Meclis Salonunda bir araya gelen Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt ile Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İzzet Volkan, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası'nın kullanımında olan Çorlu TSO Ormanı ile bitişik parselinde bulunan ve mülkiyeti Çorlu Belediyesi'ne ait olan taşınmazın da içinde olduğu, Çorlu halkının kullanımına açılması ve sosyal, kültürel ya da sportif etkinliklerin düzenlenebilmesi için uygun şartların oluşturulması amacıyla hazırlanan rekreasyon alanı projesi için protokolü imzaladı.

Ortak hizmet projesi kapsamında yapımı gerçekleştirilecek rekreasyon alanında spor tesisi, yürüyüş alanları, sosyal tesis, park ve peyzaj çalışmalarının yapılması planlanıyor.

- Ergene'de asfaltlama çalışılmaları sürüyor

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Ergene Belediyesi Ergene'de asfaltlama çalışmaları devam ediyor.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı açıklamada, vatandaşların konforlu ve güvenli bir şekilde ulaşımlarını sağlamaları için çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Büyükşehir Belediyesi'nin önderliğinde Yeşiltepe Mahallesi İsmail Cem Caddesi'nde aşınmaz asfalt çalışmalarına başlandığını ifade eden Başkan Yüksel, kendisinin de çalışmaları yerinde incelediğini belirtti.

Daha güzel bir Ergene için çalıştıklarını vurgulayan Yüksel, "İlçe genelinde araç ve insan sirkülasyonunun en yoğun olduğu yerlerden biri olan Yeşiltepe Mahallesi İsmail Caddesinde Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca aşınmaz asfalt çalışması başladı. İsmail Cem Caddesini baştan uca kadar aşınmaz asfalt ile yeniliyoruz." dedi.