Çöpten yiyecek arayan ayı böyle görüntülendi
Yaşam Haberleri
Tunceli'de bir boz ayı, açlığını gidermek kent merkezine yakın bir mahalleye indi. Burada konteynerin içerisine giren ayı, çöpleri yiyerek karnını doyurdu. Uzun süre karınlarını doyurmakla uğraşan ayı, daha sonra ormanlık alana giderek gözden kayboldu. O anlar bir vatandaş tarafından görüntülendi.
Çöpten yiyecek arayan ayı böyle görüntülendi
TUNCELİ Tunceli merkeze kadar inen bir ayı, konteynere girerek çöpten karnını doyurdu.
Tunceli'de bir boz ayı, açlığını gidermek kent merkezine yakın bir mahalleye indi. Burada konteynerin içerisine giren ayı, çöpleri yiyerek karnını doyurdu. Uzun süre karınlarını doyurmakla uğraşan ayı, daha sonra ormanlık alana giderek gözden kayboldu. O anlar bir vatandaş tarafından görüntülendi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam