Çöpten yiyecek arayan ayı böyle görüntülendi

Tunceli'de bir boz ayı, açlığını gidermek kent merkezine yakın bir mahalleye indi. Burada konteynerin içerisine giren ayı, çöpleri yiyerek karnını doyurdu. Uzun süre karınlarını doyurmakla uğraşan ayı, daha sonra ormanlık alana giderek gözden kayboldu. O anlar bir vatandaş tarafından görüntülendi.