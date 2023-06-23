Çöplükte yiyecek arayan ayı görüntülendi

Hakkari'de aç kalan bir ayı, yiyecek bulabilmek için yerleşim alanına indi ve çöplükte yiyecek aradı. Ayı, kendisini görüntüleyenleri fark etmesine rağmen arayışını sürdürdü.

Çöplükte yiyecek arayan ayı böyle görüntülendi

HAKKARİ Hakkari'de aç kaldığı için yerleşim alanına inerek çöplükten beslenen boz ayı görüntülendi.

Çukurca ilçesinde aç kalan bir ayı, yiyecek bulabilmek için yerleşim alanına indi. Akşam saatlerinde yerleşim alanındaki çöplükte yiyecek arayan boz ayı, kendisini görüntüleyenleri fark etmesine rağmen arayışını sürdürdü. Ayının çöplükte yiyecek araması bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.