Bursa'da çöp yakılırken rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler ormanlık alana sıçradı. Bir köpeğin de telef olduğu yangın ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınırken, yangına sebep olduğu şüphesiyle 1 kişi gözaltına alındı.

Çöp yakarken ormanı yaktı, bir köpek telef oldu

BURSA – Bursa'da çöp yakılırken rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler ormanlık alana sıçradı. Bir köpeğin de telef olduğu yangın ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınırken, yangına sebep olduğu şüphesiyle 1 kişi gözaltına alındı.

Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Barbaros Mahallesi'ndeki ormanlık alanda meydana geldi. İddiaya göre, bir kişi çiftliğe yakın bölgede çöpleri ateşe verdi. Fakat rüzgarın etkisiyle alevler ormanlık alana sıçradı. Alevlerin büyümesiyle birlikte çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yangına müdahalede bulundu. Hem karadan hem de havadan müdahaleyle hızla kontrol altına alınan yangın faciaya yol açmadan söndürüldü. Alevlerin sıçradığı çiftlikte ise bir köpek telef oldu. Çiftlik sahibi duygusal anlar yaşarken, o anlar kameraya yansıdı.

Yangına sebep olduğu şüphesiyle 1 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.