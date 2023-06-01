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Çöp atmak isterken dereye düşen kadını itfaiye ekipleri kurtardı

Çöp atmak isterken dereye düşen kadını itfaiye ekipleri kurtardı

Yaşam Haberleri

Kastamonu'da çöp atmak istediği dereye düşen kadın itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Çöp atmak isterken dereye düşen kadını itfaiye ekipleri kurtardı

KASTAMONU - Kastamonu'da çöp atmak istediği dereye düşen kadın itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Kastamonu il merkezi Suluceviz Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şerife T. dereye çöp atmak isterken dengesini kaybederek suya düştü. Derede yatan kadını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine ipolis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri kurtardı

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdiven yardımıyla dereye inerek kadını kurtardı. Ekipler tarafından dereden çıkartılan Şerife T., sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan kadının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

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