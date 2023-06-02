Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) öğrencisi Türkmenistan uyruklu Gudrat Serdarov, motosiklet kazasında hayatını kaybetti. Kaza, İsmetpaşa Mahallesi Atikhisar Caddesi'nde meydana geldi. Gudrat Serdarov (23) idaresindeki 17 MA 0674 plakalı motosiklet, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) öğrencisi Türkmenistan uyruklu Gudrat Serdarov, motosiklet kazasında hayatını kaybetti.

Kaza, İsmetpaşa Mahallesi Atikhisar Caddesi'nde meydana geldi. Gudrat Serdarov (23) idaresindeki 17 MA 0674 plakalı motosiklet, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Kazayı gören diğer sürücüler polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Serdarov'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Sürücünün arkasında bulunan ve ağır yaralanan arkadaşı Babageldi Rahmanov ise ÇOMÜ Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinde incelemelerin ardından Gudrat Serdarov'un cenazesi Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

ÇOMÜ Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü internet sitesinde yayımlanan taziye mesajında, "ÇOMÜ Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünde okumakta olan öğrencimiz Gudrat Serdarov geçirmiş olduğu trafik kazası sonucunda vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi. - ÇANAKKALE