Çöl sıcakları meyve ağaçlarını kurutuyor

Meyve ağaçları kuruyan vatandaş, "50-60 yıldır böyle sıcak görmedim"

KAHRAMANMARAŞ - Çöl sıcaklarının etkisi altında kalan Kahramanmaraş'ta bir vatandaşın bahçesindeki ağaçlar sıcak havalar nedeniyle kurumaya başladı.

Türkiye'nin birçok noktasında etkili olan sıcak hava Kahramanmaraş'ta da hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Dulkadiroğlu ilçesi Çokyaşar mahallesinde yaşayan 60 yaşındaki Recep Çiftçioğlu da yaşadığı bölgenin de sıcak olmasından dolayı meyve ağaçlarının kuruduğunu söyledi. Ağaçlardaki kurumanın su ile ilgisi olmadığını ifade eden Çiftçioğlu, "Kahramanmaraş'ımız çok aşırı sıcak olduğundan dolayı ağaçlarımızın hepsi kurumaya başladı. Her ne kadar da su versek olmuyor kurumaya devam ediyor. Daha önce böyle bir sıcak hava ile karşılaşmamıştım. 50-60 yıldır böyle sıcak görmemiştim. Dün suladığım ağaç bugün kurumaya devam ediyor. Su ile bir ilgisi yok sıcaklık ile alakası var. İncir ve ceviz ağaçları başta olmak üzere birçok meyve ağacımızı kuruyor. Ağaçlarımıza 6-7 yıldır bakıyorduk" dedi.