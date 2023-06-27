Coğrafi İşaretli Çekme Helva Bayramda Damakları Tatlandıracak

Kurban Bayramı öncesinde Kastamonu'da coğrafi işaretli çekme helvaya yoğun ilgi var. İşletmeciler, bayramda da yoğunluğun devam etmesini bekliyor.

Coğrafi işaretli çekme helva bayramda damakları tatlandıracak

Kurban Bayramı öncesi Kastamonu çekme helvasına yoğun ilgi

KASTAMONU - Kastamonu'da, coğrafi işaret belgesi alarak lezzetini tescilleyen çekme helva, Kurban Bayramı öncesinde yoğun ilgi görüyor.

Osmanlı saray mutfağından günümüze gelen, coğrafi işaretli Kastamonu çekme helvası, Kurban Bayramı'nda damakları tatlandıracak. Kurban Bayramı öncesinde talebin arttığı çekme helva için firmalar yoğun mesai harcıyor. Kastamonu il merkezinde çekme helva satışı yapan vatandaşlar yoğunluk oluşturuyor. Çekme helva satışı yapan işletmeciler, bayram tatili için farklı şehirlerden Kastamonu'ya gelen vatandaşların çekme helvaya ilgi gösterdiğini kaydetti.

"Bayram öncesi yoğunluk yaşanmaya başladı"

Yoğunluğun bayram da da devam etmesini beklediklerini kaydeden Zafer Böcekoğlu isimli esnaf, "Bayram yoğunluğumuz artarak devam etmekte. Bayram içinde ve dönüşlerinde büyük bir tempo olacağını, dışarıdan gelen misafirlerimizin yoğun bir şekilde çekme helva alarak misafirlerine götürdüğünü gözlemekteyiz. İnşallah bayramda da dolu dolu geçeceğini umuyoruz. Maliyetlerin yükselip fiyatların artması inşallah müşterilerimizi etkilemez, zor durumda bırakmaz. Bizler de bayramı ağız tadıyla geçirmiş oluruz" dedi.

"Bayramda misafirlere ikram etmek için alıyorum"

Satın aldığı Kastamonu'nun yöresel ürünü çekme helvayı İstanbul'a söyleyen Nihal Atak, "İstanbul'daki misafirlerimize Kastamonu'nun yöresel ürünü olan çekme helvayı götüreceğim. Bayram tatiline gidiyoruz. Bayramda misafirlere ikram etmek için alıyorum" diye konuştu.

Kurban Bayramı tatili için Kastamonu'ya gelen Metin Karahasan ise, "Kastamonu'ya Kurban Bayramı vesilesiyle geldik. Buradan çekme helva aldık. Devrekani'ye geçeceğiz Allah nasip ederse Kurban Bayramı'mızı idrak edeceğiz" diye konuştu.