Çocukların Oyun Sırasında Çıkardığı Yangın 3 Eve Sıçradı

DÜZCE'de, çocukların oyun oynarken metruk bir binada koltuğu yaktığı iddiasıyla başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle 3 eve sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 18.30 sıralarında Karaca Mahallesi Çileli Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, çocuklar mahallede bulunan metruk ev içerisinde oyun oynarken koltuğu yaktı. Evde başlayan yangından yükselen alevler rüzgarın da etkisiyle üç eve daha sıçradı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın söndürülürken üç evde hasar meydana geldi.

Yangını çıkardığı iddia edilen çocukların annelerine mahalle sakinleri tepki gösterdi. Çocukların anneleri vatandaşların tepkisi nedeniyle Benim çocuklarım yakmadı diyerek gözyaşı döktü. Sinir krizi geçiren kadın koşarak uzaklaştı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)