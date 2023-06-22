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Çocukların bayramı Hayvanat Bahçesi'nde

Yaşam Haberleri

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı'nda öğrencilere çifte bayram yaşatacak. Karnesini getiren tüm ilk, orta ve lise öğrencileri bayramın 4 günü boyunca hayvanat bahçesini ücretsiz gezebilecek.

Çocukların bayramı Hayvanat Bahçesi'nde

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı'nda öğrencilere çifte bayram yaşatacak. Karnesini getiren tüm ilk, orta ve lise öğrencileri bayramın 4 günü boyunca hayvanat bahçesini ücretsiz gezebilecek.

Yorucu bir eğitim döneminin ardından yaz tatiline çıkan öğrencileri ilk olarak ücretsiz teleferik yolculuğuyla ödüllendiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, şimdi de çocuklara Kurban Bayramı hediyesi verdi. Çocukların Kurban Bayramı'nı unutulmaz şekilde geçmesi hedefiyle bayramın 4 günü boyunca karnesini getiren tüm öğrencilere, Hayvanat Bahçesi'ne giriş ücretsiz olacak. Uygulamadan, karnesi ile gelen tüm ilk, orta ve lise öğrencileri bayramın 4 günü boyunca yararlanabilecek.

Bayramı Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde değerlendirmek isteyen öğrenciler, yaklaşık 206 bin metrekare alanda 130 türden bin hayvanı yakından görme imkanı bulacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi Kurban Bayramı Yaşam Haberler

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