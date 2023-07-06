Çocuklar Sokakta Buldukları Kediye Sahip Çıktı

BURDUR'da yaşları 10 ve 13 arasındaki 5 arkadaş sokakta bitkin halde buldukları kedi yavrusunu sahiplenip, bakımını üstlendi. Çocuklar, 'Şanslı' adını verdikleri kediye bayram harçlıkları ile mama da alıp beslemeye başladı.

Şirinevler Mahallesi'nde oturan Nisa Özkan (10) ve Ravza Bulut (10), 4 gün önce sokakta bitkin halde bir yavru kedi gördü. İki arkadaş bir süre yavru kedinin annesi gelebilir diyerek bekledi. Daha sora yavru kediyi alan Nisa ve arkadaşı Ravza, mahallelerine getirerek üç arkadaşları ile birlikte veterinere götürüp tedavi ve bakımını yaptırdı. Veteriner kedinin bakımını ve aşılarını ücretsiz olarak yaptı. Kendilerine 'Patili Canlar, Hayvanları Koruma Grubu' adını veren Nisa Özkan, Ravza Bulut, Emir Faruk Şengün (10), Turgut Taha Yalvar (13) ve Belinay Uslu (10), 'Şanslı' adını verdikleri kediye bayram harçlıkları ile mama da alıp beslemeye başladı. Şimdi 5 arkadaş gündüz sokakta baktıkları kediyi akşamları da evlerinin arka bahçesine götürüyor.

Davranışlarından ötürü ailelerinin kendilerini tebrik ettiğini ve para konusunda yardımda bulunduğunu söyleyen Nisa Özkan, "Arkadaşımla geziyorduk. Parka gidecektik. Arabanın altından karşımıza bu kedi çıktı. Biz de herhangi bir araç ya da köpek zarar vermesin diye onu yanımıza aldık. Yarım saat kadar bekledik acaba annesi gelir mi diye. Annesi gelmeyince sokakta zarar görmesin diye yanımıza aldık. Veterinere götürüp bakımını yaptırdık. Arkadaşlarımızla para topladık. Taha kumbarasını açtı. Adını 'Şanslı' koyduk. Aramızda para toplayıp yemini aldık. Ona çok iyi bakıyoruz" dedi.

Bayramda biriktirdiği harçlıklarını kedi için harcayan Turgut Taha Yalvar da "Bayram harçlıklarımı kumbarama atıyordum. Zaten annem de o parayı ihtiyacı olan birisine verecekti. Ben de kedi için açtım" diye konuştu. (DHA)