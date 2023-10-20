Çocuklar Kedi ve Köpeğin Dostluğuna Tanıklık Etti

Manisa'da anasınıfı öğrencileri hayvanlar arasındaki dostluğu ve hayvan sevgisini yerinde gördü. Anasınıfı öğretmeni Gülten Kahraman, sosyal medyada gördüğü kedi ve köpeğin dostluğunu öğrencilerine göstermek için hayvanların sahibi aileyle iletişime geçti. Minik öğrenciler hayvanları sevdi, besledi ve arkadaşlık bağı kurdu.

Çocuklar kedi ve köpeğin dostluğuna tanıklık ettiler

Manisa'da anasınıfı öğrencileri hayvanlar arasındaki dostluğu ve hayvan sevgisini yerinde gördü

MANİSA - Alaşehir Mustafa Beşikçi İlkokulu Anasınıfı öğrencileri, Hayvanlar Günü'nü hayvanları severek ve oynayarak kutladı. Sosyal medyada gördüğü kedi ile köpeğin dostluğunu öğrencilerine göstermek isteyen Anasınıfı Öğretmeni Gülten Kahraman, hayvanların sahibi aile ile iletişime geçerek minik öğrencilerle hayvanları buluşturdu.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Anasınıfı Öğretmeni Gülten Kahraman, sosyal medyada gördüğü kedi ve köpeğin dostluğundan etkilenerek öğrencilerine hem hayvan sevgisini aşılamak hem de Hayvanlar Günü'nü kutlamak için hayvanların sahibi aileyle irtibata geçerek hayvanlar arasındaki dostluğu öğrencilerinin de görmesini sağladı. Aşık Ailesinin bahçelerinde bulunan Fındık ve Bulut isimli köpek, Gece isimli kedi, tavukları ve bıldırcınları ziyaret eden minik öğrenciler hem hayvanları sevdi hem de elleriyle besleyerek arkadaşlık bağı kurdu. Güzel bir gün geçiren çocuklar yaptırdıkları kuş yuvasını ailenin bahçesinde boyayarak aileye hediye etti. Evin bahçesindeki bir ağaca asılan kuş yuvası ile kuşların da bahçeye gelmesini sağlayacak olan minik öğrenciler daha sonra yanlarında getirdikleri yiyeceklerle piknik yaptı.

"Yaparak, yaşayarak, dokunarak ve hissederek öğrendiler"

Yaptıkları ziyaret hakkında bilgi veren Anasınıfı Öğretmeni Gülten Kahraman, "Sosyal medyada kedi ile köpeğin dostluğunu gördüm. Bundan etkilenerek, çocuklarımı onlarla buluşturmak istedim. 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde ziyaret etmeyi planlamıştık. Ancak hava şartlarından dolayı gerçekleştiremedik. Bu gün gelebildik. Burada güvenli ve sahipli hayvanları tanıdık. Hayvanların beslenme, yaşama ve korunmalarını gördük. Çocuklarımla beraber boyadığımız kuş evini aileye hediye ettik. Yaparak, yaşayarak, dokunarak ve hissederek verilen eğitim, çocuklara daha yararlı oluyor. Onların hayatları boyunca unutamayacakları birer anı olarak, kalabiliyor. Bu bilinçle öğrencilerime bunları yaşatmayı istedim. Buraya gelerek öğrencilerime bunları yaşattım, onlarda çok mutlu oldu. Amacımız çocuklara küçük yaştan itibaren hayvan sevgisini kazandırabilmek." dedi.

Hayvanların sahibi Ziraat Yüksek Mühendisi Yasemin Aşık ise şunları söyledi: "Gülten Hanım kedi ve köpeğimizin dostluğunu sosyal medyadan görmüş. Bizden hayvanları öğrencilerine göstermek istediğini söyledi. Bizde kabul ettik, çocuklara hayvanları sevdiler, yiyecek verdiler. Onlarla iletişim kurdular. Bizde çok mutlu olduk.