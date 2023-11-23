Çocuklar jandarmanın etkinliğinde doyasıya eğlendi
Elazığ İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen cumhuriyetin 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde öğrenciler doyasıya eğlendi. Köpek itaat eğitimi gösterisi, trafik parkuru ve çizgi film izleme gibi etkinliklerle öğrenciler keyifli bir gün geçirdi.
Çocuklar jandarmanın etkinliğinde doyasıya eğlendi
ELAZIĞ - Elazığ İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen cumhuriyetin 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde öğrenciler doyasıya eğlendi.
Cumhuriyetin 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde İl Jandarma Komutanlığı, öğrencileri ağırladı. Köpek itaat eğitimi gösterisini izleyen öğrenciler ardından trafik parkurunda akülü araç sürdü. Ayrıca öğrencilere Jandarma envanterindeki araçlar tanıtıldı ve Tim Jandarma adlı çizgi film izletildi. Etkinlik sonunda ise öğrencilerle birlikte pasta kesilerek kendilerine çeşitli hediyeler verildi.
Öğrenciler etkinlik boyunca doyasıya eğlendi.