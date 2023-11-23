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Çocuklar jandarmanın etkinliğinde doyasıya eğlendi

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen cumhuriyetin 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde öğrenciler doyasıya eğlendi. Köpek itaat eğitimi gösterisi, trafik parkuru ve çizgi film izleme gibi etkinliklerle öğrenciler keyifli bir gün geçirdi.