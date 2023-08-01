Artvin'de yaz tatilini yaylada geçiren çocuklar için şişme oyun parkı kurularak farklı etkinlikler düzenlendi. Bilek güreşi, halat çekme ve geleneksel Türk Okçuluğu yarışmalarının düzenlendiği etkinliklerde dereceye giren çocuklara temsili madalya verildi.

Çocuklar için yaylaya oyun parkı kuruldu

ARTVİN Artvin'de yaz tatilini yaylada geçiren çocuklar için şişme oyun parkı kurularak farklı etkinlikler düzenlendi.

Artvin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yaz tatilini yaylada geçiren çocuklara yönelik etkinlik düzenledi. Yusufeli'ne bağlı Yüncüler Köyü 2 bin 400 rakımlı Ada Mezrasında yapılan etkinliklerde şişme oyun parkı kurularak çocuklara eğlenceli anlar yaşatıldı. Bilek güreşi, halat çekme ve geleneksel Türk Okçuluğu yarışmalarının düzenlendiği etkinliklerde dereceye giren çocuklara temsili madalya verildi.

Çocuk Şenliği Etkinliği' ne Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Yusufeli Kaymakamı Hüseyin Kaptan ve köy halkı katıldı.