Çocuklar Camiye Akın Ediyor: Her Gün Farklı Etkinlik Düzenleniyor

Her gün farklı etkinlik düzenliyor, çocuklar camiye akın ediyor

Camii imamı Murat Mendeşağu: "Maksadımız, çocukları camiye zorla değil de severek gelmelerini sağlamak"

SAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde görev yapan imam, cami bahçesinde düzenlediği etkinliklerle çocukların hem Kur'an kursuna katılım sayısını arttırıyor hem de eğlenerek öğrenmelerini sağlıyor. Masa tenisi, halat çekme, çuval yarışı gibi her gün düzenlenen çeşitli etkinlikleri duyan çocuklar adeta camiye akın ediyor.

Adapazarı ilçesi Tepekum Mahallesi'nde bulunan Beşkavaklar Camiinde imam olarak görev yapan Murat Mendeşağu, çocukların camiye ve yaz aylarında düzenlenen Kur'an kurslarına ilgisini arttırmak için yaptığı çalışmalarla görenleri şaşırtıyor. Masa tenisi, halat çekme, çuval yarışı, havuzda yüzme, piknik gibi her gün düzenlenen çeşitli etkinlikleri duyan çocuklar ise adeta camiye akın ediyor. Çocukları hem kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, spora olan ilgilerini arttırmak hem de dini bilgileri eğlenerek öğretme gayesiyle bu etkinlikleri gerçekleştirdiğini aktaran Mendeşağu, genç nesillerin ilim ve dini bilgilerle yetişmesi için elinden gelen tüm gayreti gösterdiğini söyledi.

"Maksadımız, çocukları camiye zorla değil de severek gelmelerini sağlamak"

Çocuklara eğlenerek öğretme ve camiyi sevdirmek için etkinlikler düzenleyen Beşkavaklar Camii imamı Murat Mendeşağu, "Burada maksadımız çocuklarımızı sevindirmek eskiden bizler camiye, aile zoruyla giderdik ama çocukları camiye zorla değil de severek gelmelerini sağlamak. Bu maksatla çalışmalarımız var, etkinliklerimiz var, çocukların burada eğlenceli bir şekilde günlerini geçirmesi için çaba gösteriyoruz. Burada çocuklarımıza yaz Kur'an kursu boyunca veyahut kışın da eğitimlerimiz sürüyor. Burada çocuklara sadece camiye gelip namaz kılmaları değil de çocukları etkinlik bazında, halı saha maçları, havuz, okçuluk dersleri, piknikler, halat çekme, çuval oyunları, balon patlatma gibi oyunlarla camiyi sevdirmek. Yine camimizin alanında kitap okuma salonumuz var burada PlayStation'ımız, masa tenisimiz, maksadımız çocuklara severek bir şeyler öğretmek hem dini mümini İslam'ı anlatmak hem de camiyi severek gelmelerini sağlamak için elimizden gelen gayreti göstermeye çalışıyoruz. Bizim burada göstermiş olduğumuz çabayı, ailelerin de evlerde çocukları teşvik ederek göstermeleri. Sadece burada camide hocayla olmuyor ailelerimizin de bu çerçevede gayret gerekiyor. Çocukları camiye göndermeleri açısından veyahut da evde çocuklarının ne öğrendiğini öğrenmeleri açısından da biz de ailelerden ricada bulunuyoruz" dedi.

"Camiyi bize hocamız sevdirdi"

Camiye severek geldiğini ve çeşitli etkinliklerle eğlenerek öğrendiğini aktaran 15 yaşındaki Yiğit Efe, "Burada camide her türlü etkinliğimiz var. Maç olsun, havuz olsun, okçuluk her şey var. Camiye geliyoruz, namazımızı kılıyoruz, hocamızla sohbet ediyoruz, derslerimiz var. Ben şimdi Yasin'i ezberledim burada Kur'an öğreniyoruz, duaları öğreniyoruz, hayatı da öğreniyoruz. Gençlik merkezi var Kitap okuma salonu diye geçiyor orada PlayStation'ımız masa tenisimiz her şeyimiz var orada oynuyoruz, dışarıda oynuyoruz. Camiyi bize hocamız sevdirdi ben 12 yaşında kadar camiye gelmiş bir insan değilim geldim, her şeyi öğrendim burada. Çok mutluyum" diye konuştu.