Karaman'da bir evin çocuk odasında çıkan yangın, itfaiye tarafından büyümeden söndürüldü. Çıkan yangını söndürmeye çalışırken dumandan etkilenen 2 kişiye ise ambulansta müdahale edildi.

Çocuk odasında çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

KARAMAN - Karaman'da bir evin çocuk odasında çıkan yangın, itfaiye tarafından büyümeden söndürüldü. Çıkan yangını söndürmeye çalışırken dumandan etkilenen 2 kişiye ise ambulansta müdahale edildi.

Yangın, Larende Mahallesi Ahmet Öktem Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı apartmanın üçüncü katındaki dairede çıktı. Edinilen bilgiye göre, çocuk odasındaki hasır yastıklar henüz belirlenemeyen bir nedenle tutuşarak yanmaya başladı. Daireden dumanların yükseldiğini görenlerin ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kısa sürede söndürülerek kontrol altına alındı. Çıkan yangını söndürmeye çalışırken, dumandan etkilenen 2 kişiye ise olay yerinde bekleyen ambulansta müdahale edildi. Maddi hasarın yaşandığı yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.