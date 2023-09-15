Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Çocuk Köyü'nde tepeden tırnağa düzenli ve sürekli olarak temizlik ve dezenfektasyon işlemleri yapıyor. Haydi çocuklar, Çocuk Köyü'nde eğlence devam ediyor.

Çocuk Köyü'nde hijyene büyük önem

BALIKESİR - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Çocuk Köyü'nde tepeden tırnağa düzenli ve sürekli olarak temizlik ve dezenfektasyon işlemleri yapıyor. Haydi çocuklar, Çocuk Köyü'nde eğlence devam ediyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin Avlu Yaşam Merkezi'nde bulunan Çocuk Köyü'nde eğlence devam ediyor. Çocukların hijyenik bir ortamda oynamaları için tepeden tırnağa düzenli ve sürekli olarak tesiste temizlik ve dezenfektasyon işlemleri yapılıyor. "Tüm çocuklarımızı dünya kadar eğlenceye davet ediyoruz." diyen Fırıntaş Genel Müdürü Oktay Akbaba, "Çocuk Köyü'nde; yenilenen yüzümüz ve artırılan oyuncaklarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Haydi çocuklar! Okullar açıldı, eğlence devam ediyor. Dünya kadar eğlencenin tadını Çocuk Köyü'nde çıkaran çocukların, sağlıklarını da korumaları için düzenli ve sürekli olarak tesisimizde temizlik ve dezenfektasyon işlemleri yapıyoruz.