Çocuğun çalıştırdığı elektrikli soba yangına neden oldu

Aksaray'da ebeveyni evde olmayan çocuğun çalıştırdığı elektrikli soba az kalsın faciaya neden oluyordu. Elektrikli sobanın önünde duran ve bir süre sonra yanan elektrik süpürgesi yangına neden olurken, apartman yöneticisinin ilk müdahalesi adeta faciayı engelledi.

Aksaray'da ebeveyni evde olmayan çocuğun çalıştırdığı elektrikli soba az kalsın faciaya neden oluyordu. Elektrikli sobanın önünde duran ve bir süre sonra yanan elektrik süpürgesi yangına neden olurken, apartman yöneticisinin ilk müdahalesi adeta faciayı engelledi.

Yangın, Büyük Bölcek Mahallesi 2440 Sokak'ta bulunan 6 katlı apartmanın 4 katındaki Ömer Dursun'a (48) ait dairede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, anne ve babası alışveriş için kısa süreliğine dışarıya çıkan çocuk yatak odasında bulunan elektrikli sobayı yaktı. Bir süre yanan elektrikli soba önünde bulunan elektrik süpürgesini yakarak eritti. Halıya düşen ateş kıvılcımıyla dairede yangın çıktı. Daire ve apartmanı kısa sürede dumanlar sararken durumu fark eden apartman yöneticisi Hasan Sarı (47) hemen yangına müdahale etti. Evdeki çocuğun kapıyı açmasıyla birlikte daireye giren yönetici Hasan Sarı yangına sularla müdahale ederek büyümeden söndürmeyi başardı. Çocuğun babasını araması üzerine hemen olay yerine gelen baba Ömer Dursun yönetici ile birlikte yangına müdahale etti. Bir süre sonra mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale edip kısa sürede tamamen kontrol altına aldı. Yangına müdahale eden yönetici ve ev sahibi dumandan etkilenirken olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekiplerince ambulansta müdahale edilerek tedavi edildi.

Yaşanan olayı anlatan daire sahibi Ömer Dursun, "Yatak odasın elektrikli soba vardı. Çocuk onun düğmesini çevirmiş galiba çarşıdaydık çocuk telefon açtı. Ev yanıyor baba gel diye acil geldik içeri girdik yöneticimiz sağ olsun bizden önce gelmiş müdahale ediyordu. Beraber sularla filan yanan o elektrikli soba süpürgeyi tutuşturmuş sularla filan müdahale ettik söndürdük. Yanan parçaları dışarı attık çok şükür herhangi bir can kaybımız filan yok dumandan biraz etkilendim. Polis ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı" dedi. - AKSARAY