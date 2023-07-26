Çobanlar sıcaktan bunalan hayvanları pet şişelerle serinletiyor

- Çobanlar sıcaktan bunalan hayvanları, pet şişelerle su dökerek serinletiyor

YOZGAT - Yozgat'ta öğle saatlerinde 30 dereceyi geçen hava sıcaklığı hayvanları olumsuz yönde etkiliyor. Çobanlar merada otlayan hayvanların üzerine pet şişelerle su dökerek ya da derelere sokarak serinletiyor.

Türkiye'de büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde önemli yere sahip olan Yozgat'ta sıcak hava, insanları olduğu gibi hayvanları da olumsuz etkiliyor. Öğle saatlerinde 30 dereceyi geçen hava sıcaklıkları nedeniyle çobanlar, merada otlayan hayvanlarını farklı yöntemlerle serinletmeye çalışıyor. Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Araplı kasabasında da çobanlar, hayvanlarını yanlarına aldıkları pet şişelerle hem de dereye sokarak serinletmeye çalışıyor.

Araplı kasabasında uzun yıllar çobanlıkla uğraşan Lokman Atıl, hayvanlarını sıcaktan korumak için gün boyu çaba gösterdiğini söyleyerek, "Öğle saatlerinde sıcaklıklar çok yükseliyor, dere kenarından en fazla bir saat

uzaklaşabiliyoruz. Tekrar hayvanlarımızı suya getirmek zorunda kalıyoruz. Uzmanlar sıcak hava uyarısı yapıyor ancak çoban olduğumuz için mecbur sıcakta kalıyoruz. Sıcak hava nedeniyle hayvanlarımızın gözünde akıntılar oluyor. Biz mecbur kaldığımız için sıcak havada hayvanlarımızı otlatıyoruz, kafamıza su dökerek ancak serinleyebiliyoruz." dedi.