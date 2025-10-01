Haberler

Cizre'de Yavru Kedi Merdiven Altından Kurtarıldı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde merdiven altına sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin titiz çalışmasıyla kurtarıldı. Anne kedinin yavrusunu bekleyişi ise duygu dolu anlar yaşattı.

Ekiplerin çalışması sırasında anne kedinin bölgede bekleyişi, cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, dün Cizre ilçesi Dicle Mahallesi Sanat Sokağı'nda meydana geldi. Merdiven altında mahsur kalan yavru kediyi fark edenler, Cizre Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne haber verdi. İhbar üzerine kısa sürede adrese gelen ekipler, dar alanda sıkışan yavru kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Bu sırada anne kedi, yavrusunun kurtarılmasını ekiplerin yanında ürkek bir şekilde bekledi. Zaman zaman yavrusunun sıkıştığı yere yaklaşarak miyavlayan annenin o anları, çevredekilere duygu dolu anlar yaşattı. Ekipler, yaptıkları titiz çalışmayla yavruyu çıkardı. Kurtarılan yavru, annesinin yanına bırakıldı. Anne kedi, yavrusuyla birlikte hızla bölgeden uzaklaşırken, o anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
