Cizre'de Yavru Kedi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Cizre'de Yavru Kedi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı
Şırnak'ın Cizre ilçesinde merdiven altına sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin titiz çalışmalarıyla kurtarıldı. Anne kedinin kurtarma anındaki bekleyişi duygu dolu anlar yaşattı.

ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde merdiven altına sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin titiz çalışmasıyla kurtarıldı. Ekiplerin çalışması sırasında anne kedinin bölgede bekleyişi, cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, dün Cizre ilçesi Dicle Mahallesi Sanat Sokağı'nda meydana geldi. Merdiven altında mahsur kalan yavru kediyi fark edenler, Cizre Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne haber verdi. İhbar üzerine kısa sürede adrese gelen ekipler, dar alanda sıkışan yavru kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Bu sırada anne kedi, yavrusunun kurtarılmasını ekiplerin yanında ürkek bir şekilde bekledi. Zaman zaman yavrusunun sıkıştığı yere yaklaşarak miyavlayan annenin o anları, çevredekilere duygu dolu anlar yaşattı. Ekipler, yaptıkları titiz çalışmayla yavruyu çıkardı. Kurtarılan yavru, annesinin yanına bırakıldı. Anne kedi, yavrusuyla birlikte hızla bölgeden uzaklaşırken, o anlar cep telefonuyla görüntülendi.

