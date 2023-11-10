Cizre'de Panelvanın Kamyona Çarpması Sonucu 1 Kişi Öldü
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Yaşam Haberleri
Şırnak'ın Cizre ilçesinde meydana gelen trafik kazasında panelvanın kamyona çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde panelvanın kamyona çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Yunus Uca yönetimindeki 34 ET 214 plakalı panelvan, Yafes Mahallesi Silopi çevre yolunda, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 63 ADS 543 plakalı kamyona çarptı.
Kazada sürücü Uca ile panelvanda bulunan Abdulaziz Gasyak yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Gasyak, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Yaşam