Cizre'de Nehirde Kaybolan Lise Öğrencisinin Arama Çalışmaları Sonlandı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 12 gün önce Dicle Nehri'ne düştüğü değerlendirilen lise öğrencisi Mehmet Mehdi Demiralp'i bulmak için yapılan arama çalışmaları sona erdi. Arama çalışmalarının yapılacak ihbara göre değerlendirileceği belirtildi.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 12 gün önce Dicle Nehri'ne düştüğü değerlendirilen lise öğrencisini bulmak için yapılan arama çalışmaları dün akşam itibarıyla sona erdi.

Cizre'de 12 gün önce evden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan ve en son Yafes Mahallesi Dicle Nehri kenarına inerken güvenlik kameraları tarafından görüntülenen ve aile bireyleri tarafından cep telefonu nehir kenarında bulunan 16 yaşındaki Mehmet Mehdi Demiralp'i bulmak için yapılan arama ve kurtarma çalışmaları dün akşam itibarıyla sona erdi. Çevre illerden sevk edilen ekipler, geri döndü. Arama çalışmalarının yapılacak ihbara göre değerlendirileceği belirtildi. - ŞIRNAK