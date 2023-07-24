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Çite sıkışan karaca kurtarıldı

Yaşam Haberleri

Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletine bağlı Suifenhe şehrinde demir çite sıkışan bir karacanın kurtarılma anı kameralara yansıdı. Yerel ormancılık yetkilileri, bir karacanın çite sıkışmış halde bulunduğu ihbarını aldıktan sonra hızla bölgeye ulaştı. Yapılan muayenenin ardından karacada küçük sıyrıklar olduğu ve durumunun iyi olduğu tespit edildi. Karacaya doğaya salınmadan önce tıbbi tedavi uygulandı. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Harbin'den bildiriyor.

Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletine bağlı Suifenhe şehrinde demir çite sıkışan bir karacanın kurtarılma anı kameralara yansıdı.

Yerel ormancılık yetkilileri, bir karacanın çite sıkışmış halde bulunduğu ihbarını aldıktan sonra hızla bölgeye ulaştı.

Yapılan muayenenin ardından karacada küçük sıyrıklar olduğu ve durumunun iyi olduğu tespit edildi.

Karacaya doğaya salınmadan önce tıbbi tedavi uygulandı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Harbin'den bildiriyor.(XHTV)

Kaynak: Xinhua / Yaşam

Çin Halk Cumhuriyeti Yaşam Haberler

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