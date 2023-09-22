Çırağan Sarayı önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne kıyıya yanaştırıldı

İstanbul Boğazı Çırağan Sarayı önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 4 kişi bulunan tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yedeklenerek Beşiktaş'a emniyetle yanaştırıldı.

Çırağan Sarayı önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen, içinde 4 kişinin bulunduğu tekne, kıyıya yanaştırıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı Çırağan Sarayı önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 4 kişi bulunan 14 metre boyundaki teknenin, KEGM-4 hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklenerek Beşiktaş'a emniyetle yanaştırıldığı belirtildi.