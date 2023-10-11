Çine Belediyesi tarafından yapılan Cumhuriyet Parkı, öğrencilerin öğle aralarında buluşup eğlenceli vakit geçirdiği bir yaşam alanı haline geldi.

Çine Belediyesi tarafından yapılan Cumhuriyet Parkı öğrencilerin buluşma noktası oldu

Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer'in ilçeye kazandırdığı yeni yaşam alanlarından biri olan Cumhuriyet Parkı'nda öğrenciler, öğle aralarında bir araya gelerek eğlenceli vakit geçiriyorlar.

Çine Belediyesi tarafından Cumhuriyet Mahallesi'nde yapımı tamamlanan ve ilçenin açık hava etkinlik merkezi olma özelliği taşıyan Cumhuriyet Parkı, 7'den 70'e tüm Çine halkını konuk ediyor. Yaz mevsimi nedeniyle yoğun geçen düğün sezonuna ve konser, tiyatro gibi belediyenin kültür sanat etkinliklerine ev sahipliği yapan park, bugünlerde öğrencilerin uğrak noktası oldu.

Öğle yemekleri için sıklıkla Cumhuriyet Parkı'nı tercih eden öğrenciler, aynı zamanda parkın temiz doğasında kitap okuyup, ders çalışıp, arkadaşlarıyla sosyalleşme imkanı buluyor. Parkın huzurlu atmosferinin kendileri için mükemmel bir mola noktası olduğunu söyleyen öğrenciler, bu tür yeşil alanların sayısını her geçen gün artırıp, ilçeyi herkes için yaşanılabilir bir kent haline getiren Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer'e teşekkür etti.