Çine Belediyesi Sokak Hayvanlarına Sahip Çıkıyor

Çine Belediyesi Veterinerlik İşleri Birimi, 'Kısırlaştır, Aşılat, Yaşat' politikasıyla sokak hayvanlarına sahip çıkarak kontrolsüz, üremelerinin önüne geçmeye devam ediyor.

Sokak hayvanlarına sahip çıkarak, can dostların tedavi ve bakımlarını gerçekleştiren Çine Belediyesi, uyguladığı tedavilerle de sokak hayvanlarının kontrolsüz üremelerine engel oluyor.

Ekipler bu kapsamda son olarak iki dişi köpekle iki dişi kediye daha gerekli tedavileri uyguladı. Kısırlaştırma işleminin yapıldığı can dostlar, operasyon sonrası iyileşmeleri için koruma altına alındı.