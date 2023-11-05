Çine Belediyesi Sel Felaketinin Yaralarını Sarıyor

Çine Belediyesi ekipleri, ilçede etkili olan sağanak yağış sonrası yaşanan sel felaketinin yaralarını sarmak üzere çalışmalara başladı. Ekipler, selden etkilenen mahallelerde vatandaşların yardımına koştu.

Çine Belediyesi ekipleri, ilçede etkili olan sağanak yağış sonrası yaşanan sel felaketinin yaralarını sarmak üzere çalışmalara başladı. Ekipler, selden etkilenen mahallelerde vatandaşların yardımına koştu.

Çine'de sabaha karşı başlayan ve sele neden olan yağışlar sonrası Çine Belediyesi ekipleri harekete geçti. Ekipler, iş makineleriyle kapanan köprü önlerini ve yolları açtı.

Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer'in talimatlarıyla seferber olan belediye ekipleri, Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleriyle de koordineli çalışarak selin zarar verdiği mahallelerde yol açma ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Mahalle sakinlerine 'geçmiş olsun' dileklerini ileten Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer, hayatın kısa sürede normale dönmesi için Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Çine Belediyesi olarak sahada olduklarını, sel nedeniyle oluşan hasarın en kısa sürede giderileceğini belirtti.