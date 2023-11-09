Çine Belediye Başkanı Şehler Kıraathanesi'ni hizmete açıyor

Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer, Şehler Kıraathanesi'nin tadilat çalışmalarının tamamlanarak yarın hizmete açılacağını duyurdu. Kıraathane, vatandaşların rahatça oturup, sohbet edip sosyalleşebileceği bir mekan olarak hizmet verecek.

İlçeye kazandırdığı sosyal tesislerle vatandaşların rahatça vakit geçirmelerini sağlayan Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer, Şehler Kıraathanesi'nin tadilat çalışmalarının tamamlanarak yarın hizmete açılacağının müjdesini verdi.

Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer, vatandaşların rahatça oturup, sohbet edip sosyalleşebileceği mekanların sayısını artırmaya devam ediyor. Başkan Dinçer'in talimatlarıyla çalışmalarını sürdüren ekipler, mülkiyeti Çine Belediyesi'ne ait olan Soğancılar Mahallesi'ndeki Şehler Kıraathanesi'ni yenileyerek vatandaşların kullanımına sunmaya hazırlanıyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kıraathane içinde tadilat işlemlerini tamamlarken, Park ve Bahçeler Müdürlüğü Ekipleri de bahçe ve çevre düzenlemesi gerçekleştiriyor.

"İLK ÇAYIMIZI MAHALLE SAKİNLERİMİZLE İÇECEĞİZ"

Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Enver Salih Dinçer, "Sosyal belediyecilik anlayışımızla ilçemize yeni mekanlar kazandırmaya devam ediyoruz. Kıraathanemizin bahçesinde ve içinde yeni düzenlemeler yaparak halkımızın hizmetine açacağız. Mahalle sakinlerimizden gelen yoğun istek üzerine kıraathanemizi kendi personellerimizi çalıştırarak işleteceğiz. Yarın Cuma namazı sonrası açılışımızı gerçekleştirip ilk çayımızı onlarla birlikte içeceğiz. Tüm mahalle sakinlerimizi çayımızı içmeye bekliyoruz" dedi.