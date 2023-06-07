Çınarcık'ta Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinliği Düzenlendi

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' etkinliği büyük ilgi gördü. Sergide kursiyerlerin çalışmaları sergilendi ve öğrenciler gösteriler sundu.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezince "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinliği düzenlendi.???????

Merkez binası önündeki etkinlikte serginin açılış kurdelesi, Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer, İl Özel İdaresi Meclis Başkan Vekili Murat Kaya, İl Genel Meclisi Üyesi Tahsin Yener ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Nedim Karabacak tarafından kesildi. Kurum müdürleri ve siyasi parti temsilcilerinin de katılım sağladığı etkinliğe vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlerinin çalışmalarının sergilendiği etkinlikte, karate, kick boks, futbol ve halk oyunları sınıfı öğrencileri gösterilerini sundu.

Keman ve bağlama kursu öğrencileri ise etkinlikte müzik dinletisiyle yer aldı.

Belediye Başkanı Soyer, Halk Eğitimi Merkezi öğrencilerine kurs bitirme sertifikalarını verdikten sonra stantları gezerek ürünlerle ilgili bilgi aldı.