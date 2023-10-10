Çin'in Ningxia bölgesindeki tarım arazilerinin hasat mevsimi
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Çin'in kuzeybatısındaki Ningxia Hui Özerk Bölgesi'nde yer alan Wuzhong kentinin sakinleri bu yılki hasat mevsimini sevinçle karşıladı.
Çin'in kuzeybatısındaki Ningxia bölgesinin Wuzhong kentindeki tarım arazilerinin çeşitli görüntüleri
Çin'in kuzeybatısındaki Ningxia Hui Özerk Bölgesi'nde yer alan Wuzhong kentinin sakinleri bu yılki hasat mevsimini sevinçle karşıladı.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Wuzhong'dan bildiriyor. (XHTV)
Kaynak: Xinhua / Yaşam