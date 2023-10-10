Haberler

Çin'in Ningxia bölgesindeki tarım arazilerinin hasat mevsimi

 - Güncelleme:

Yaşam Haberleri

Çin'in kuzeybatısındaki Ningxia Hui Özerk Bölgesi'nde yer alan Wuzhong kentinin sakinleri bu yılki hasat mevsimini sevinçle karşıladı.

Çin'in kuzeybatısındaki Ningxia bölgesinin Wuzhong kentindeki tarım arazilerinin çeşitli görüntüleri

Çin'in kuzeybatısındaki Ningxia Hui Özerk Bölgesi'nde yer alan Wuzhong kentinin sakinleri bu yılki hasat mevsimini sevinçle karşıladı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Wuzhong'dan bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Yaşam

Çin Halk Cumhuriyeti Yaşam Haberler

title