Çin'deki Ejder Meyvesi Üretim Merkezinden Muhteşem Görüntüler
Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde bulunan Longan ilçesi, ülkedeki en büyük ejder meyvesi ekim alanlarından birine sahiptir. Her gece aydınlatılan meyve bahçeleri, muhteşem bir manzara oluşturuyor.
Ejder meyvesi üretim merkezinden geçen trenden çeşitli görüntüler
Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde yer alan Longan ilçesi, ülkedeki en büyük ejder meyvesi ekim alanlarından birine sahip.
Bitkilerin fotosentez yapmasını sağlamak için her gece aydınlatılan meyve bahçeleri, muhteşem bir manzara oluşturuyor.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Nanning'den bildiriyor. (XHTV)
Kaynak: Xinhua / Yaşam