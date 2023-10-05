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Çin'deki Ejder Meyvesi Üretim Merkezinden Muhteşem Görüntüler

Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde bulunan Longan ilçesi, ülkedeki en büyük ejder meyvesi ekim alanlarından birine sahiptir. Her gece aydınlatılan meyve bahçeleri, muhteşem bir manzara oluşturuyor.